В Совбезе заявили о выталкивании мигрантов в Белоруссию из Польши и Литвы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и Литва за два месяца предприняли более 700 попыток выдворить мигрантов на белорусскую территорию.

«Только в августе — сентябре органами пограничной службы было пресечено более 700 попыток выдворения с территорий Польши и Литвы на территорию Беларуси более 8,5 тыс. беженцев», — заявил он в эфире телеканала ОНТ.

По словам Вольфовича, перед депортацией к людям применяют физическую силу.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали расследовать случаи смерти беженцев и мигрантов в районе границы между Польшей и Белоруссией.

19 сентября в польской погранслужбе сообщили, что вблизи польско-белорусской границы найдены тела трёх человек. В тот же день белорусская погранслужба сообщала, что тело 39-летней гражданки Ирака обнаружено вблизи белорусско-польской границы.