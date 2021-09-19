Тело гражданки Ирака обнаружено в Белоруссии у границы с Польшей

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Тело 39-летней гражданки Ирака обнаружено вблизи белорусско-польской границы, обстоятельства смерти устанавливаются.
Тело гражданки Ирака обнаружено в Белоруссии у границы с Польшей
  • Reuters

«Днём 19 сентября поступило сообщение об обнаружении тела женщины без признаков жизни вблизи белорусско-польской границы... Установлено, что погибшей является 39-летняя гражданка Ирака», — говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского СК.

Отмечается, что женщина была обнаружена без обуви. И после первоначального осмотра тела следствие не исключает в том числе версию наступления смерти от переохлаждения.

Проводятся следственные действия.

Ранее в МИД Белоруссии напомнили о готовности обсуждать с ЕС проблему мигрантов.

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