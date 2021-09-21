В ООН призвали расследовать смерти мигрантов на белорусско-польской границе

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали расследовать случаи смерти беженцев и мигрантов в районе границы между Польшей и Белоруссией.

РИА Новости