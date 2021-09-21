В ООН призвали расследовать смерти мигрантов на белорусско-польской границе
- РИА Новости
«УВКБ и МОМ потрясены и возмущены случаями смерти возле белорусско-польской границы», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что организации «выражают свои соболезнования семьям умерших и призывают к немедленному расследованию этой трагедии».
Подчёркивается, что, согласно имеющимся сведениям, «от переохлаждения умерли двое иракских граждан».
19 сентября в польской погранслужбе сообщили, что вблизи польско-белорусской границы найдены тела трёх человек. В тот же день белорусская погранслужба сообщала, что тело 39-летней гражданки Ирака обнаружено вблизи белорусско-польской границы.