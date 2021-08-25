«Проекты по созданию заборов»: как Польша и Литва пытаются не пропустить мигрантов через границу с Белоруссией

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало польские власти пустить на свою территорию группу беженцев, которая оказалась заблокированной на границе Польши и Белоруссии. С одной стороны границы им не дают вернуться назад белорусские пограничники, а с другой — не пускают в Польшу польские силовики. Инцидент произошёл на фоне значительного увеличения потока нелегальных мигрантов, которые через польско-белорусскую границу пытаются пробраться в ЕС. Варшава обвиняет в сложившейся ситуации Минск и объявила о намерении построить на границе стену. Ранее с аналогичной идеей выступила Литва, которая испытывает те же трудности. По словам аналитиков, миграционный кризис в регионе возник из-за того, что Варшава и Вильнюс разрушили отношения с Минском, а возведение стены вряд ли поможет решить проблему.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить на свою территорию группу мигрантов, которая застряла на польско-белорусской границе. Соответствующее заявление сделало во вторник представительство УВКБ в республике.

«Хотя мы признаём существование проблем, связанных с увеличением числа людей, въезжающих в Польшу, мы обращаемся к польским властям с просьбой предоставить этим людям доступ на территорию, немедленно оказать им медицинскую помощь, юридическую и социально-психологическую поддержку», — говорят в УВКБ.

На участке границы недалеко от польского населённого пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве оказались заблокированы 24 мигранта, пытавшиеся попасть из Белоруссии в Польшу. С одной стороны границы им не дают вернуться назад белорусские пограничники, с другой — не пускают в Польшу польские силовики.

Напомним, в последние недели Польша фиксирует значительное увеличение потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в республику через границу с Белоруссией. С начала августа польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь более 2 тыс. человек. За весь прошлый год таких попыток было всего 120. Пограничная охрана пресекла 1350 проникновений, задержав 780 иностранцев.

Для защиты от наплыва нелегальных мигрантов Польша намерена построить на границе с Белоруссией «новый солидный забор». Об этом 23 августа сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

Reuters

© Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski

По его словам, высота сооружения составит 2,5 м. Оно будет сделано из закрученной проволоки, уложенной одна на другую. Проектировкой и возведением забора займутся польские военные.

Глава Минобороны также подчеркнул, что белорусские службы якобы привозят иностранцев на границу и пытаются тем самым спровоцировать кризис в Европейском союзе.

«Мы имеем дело с атакой на Польшу. Можно сказать, что это гибридная война. Это попытка дестабилизации Польши и Евросоюза, это попытка создания миграционного кризиса. Такой кризис Европа пережила в 2015 году. Тогда был открыт балканский путь. Сегодня мы имеем дело с попыткой создания такого коридора через Польшу», — приводит слова главы Минобороны «Польское радио».

По словам Блащака, пограничники и польские военные готовы купировать эту угрозу. Министр сообщил, что в данный момент для охраны границы задействована тысяча военных. Их число планируется увеличить вдвое, добавил глава ведомства.

«Под угрозой оружия, стреляя поверх голов»

Ранее, 19 августа, заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач также обвинил власти Белоруссии в провоцировании миграционного кризиса на границе. По его словам, происходящее является «политической операцией» белорусского лидера Александра Лукашенко. Пшидач заявил, что Минск якобы использует нелегальных мигрантов «как инструмент политического давления на Варшаву».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, 23 августа заявил, что Польша спровоцировала пограничный конфликт и нарушила белорусскую государственную границу.

Мигранты на границе с Польшей

© REUTERS/Kacper Pempel

По его словам, польские силовики попытались насильственно вытеснить на территорию Белоруссии около 50 беженцев.

«Под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт... нарушив государственную границу Беларуси», — заявил президент.

Польша стала не первой страной, которая столкнулась с наплывом мигрантов, следующих через территорию Белоруссии в Европу. Ранее в аналогичном положении оказалась Литва.

Ещё в начале лета Вильнюс стал фиксировать рост числа нелегалов, пытающихся попасть в страну через границу с Белоруссией. По данным литовского МВД, в 2021 году более 4,1 тыс. мигрантов незаконно пересекли литовско-белорусскую границу, что примерно в 50 раз больше, чем за 2020 год. Многие из нелегалов являются гражданами ближневосточных стран.

Для решения проблемы Вильнюс, как и Варшава, решил построить стену на границе с Белоруссией. Высота заградительного сооружения составит не менее трёх метров. Построено оно должно быть уже в 2022 году. Стоимость проекта оценивается в €152 млн.

Кроме того, помощь Литве в охране границы оказывает Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

Пограничный кризис создаёт для Литвы проблемы и внутри страны. Так, в начале августа стало известно, что в палаточном лагере, куда литовские власти свозили пойманных мигрантов, вспыхнули беспорядки. По данным телеканала LRT, поводом для недовольства беженцев стали плохие условия содержания. Они жаловались на нехватку спальных мешков и непригодную питьевую воду. Также сообщается о неудовлетворительном медобслуживании.

В МВД Литвы изложили свою версию событий. По данным силовиков, беспорядки начались после того, как во время дождя промокли палатки и одна из них потеряла форму. Протестующих разогнали с помощью воды из пожарного шланга и слезоточивого газа.

Протестуют в Литве и местные жители, недовольные размещением мигрантов на территории страны. Так, в конце июля около 400 человек собрались у здания правительства в центре Вильнюса, чтобы выразить протест против оборудования лагеря беженцев в городе Девянишкес.

Аналогичная акция прошла и в деревне Руднинкай, неподалёку от которой планируется построить палаточный лагерь на 1,5 тыс. человек (при этом в самой деревне насчитывается всего около 500 жителей). По факту проведения акции протеста литовская полиция уже начала предварительное следствие.

В Совете Европы призвали Вильнюс в сложившейся ситуации придерживаться стандартов, изложенных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о статусе беженцев 1951 года и других ключевых правовых документах.

Брюссель также констатировал, что недавно принятые Вильнюсом поправки в законодательство устраняют важные гарантии в процедуре предоставления убежища. Кроме того, в СЕ заметили, что условия размещения в Литве беженцев сопоставимы с нахождением под стражей.

Александр Лукашенко

Reuters

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Литва, как и Польша, обвиняет в сложившейся ситуации Белоруссию и призывает ввести против Минска новые санкции.

Белорусские власти подобные нападки отвергают. По словам Александра Лукашенко, Минск всегда ответственно относился к выполнению своих обязательств по борьбе с нелегальной миграцией. Он отметил, что республика продолжит этим заниматься, но «ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно» Белоруссии и насколько это «финансово возможно».

Отношения с соседями

Аналитики полагают, что действия Польши и Литвы в условиях миграционного кризиса малоэффективны. В частности, эксперты считают, что «проекты по созданию заборов на границе» не смогут исправить ситуацию, так как они потребуют больших капиталовложений, а их реализация может затянуться на годы.

«Первой о постройке стены в регионе заговорила Эстония ещё несколько лет назад. Причём на границе с РФ и без всякого миграционного кризиса. Однако воз и ныне там. Если ориентироваться на опыт Эстонии, то реализация проектов Польши и Литвы займёт годы. Стену мало построить — её надо ещё и эксплуатировать, проверять техническое состояние, ремонтировать, оснащать оборудованием», — сказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Белорусские пограничники

© REUTERS/Vasily Fedosenko

«С литовской стеной ситуация неопределённая. Польско-белорусская граница довольно протяжённая, для реализации этого проекта понадобятся большие финансовые вливания и, соответственно, длительный промежуток времени, поэтому говорить о её практической реализации, по крайней мере в среднесрочной перспективе, не приходится», — прокомментировал RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

В свою очередь, Николай Межевич добавил, что в целом мировой опыт показывает «неэффективность строительства стен в таких ситуациях».

«Ещё ни одно из защитных сооружений пограничного или квазипограничного характера в истории человечества полностью не решило данную проблему, поскольку это препятствие можно преодолеть», — говорит политолог.

По словам аналитиков, пограничные проблемы невозможно решить односторонне, без координации усилий с сопредельной стороной. Поэтому единственный выход для Польши и Литвы в сложившейся ситуации — наладить диалог с Белоруссией.

«Проблему можно решить установлением достаточно дружественных или хотя бы прагматичных отношений с соседями. Если бы Литва и Польша не финансировали оппозицию в Белоруссии и признали Лукашенко легитимным президентом, то они получили бы непроходимую для мигрантов границу. Когда между странами сохранялись нормальные отношения, на границах было в целом всё спокойно», — констатировал аналитик.

Однако, как указывают эксперты, Польша и прибалтийские страны сами уничтожили отношения с Белоруссией.

В ходе прошлогоднего политического кризиса в стране они открыто поддержали белорусскую оппозицию, отказались признать победу Лукашенко на выборах и были главными сторонниками введения против Минска санкций. В этих условиях, говорят эксперты, странно ожидать от Белоруссии, что она бросит все силы на решение миграционного кризиса.

«Сегодня власти Белоруссии не препятствуют мигрантам, которые двигаются в направлении ЕС. Это неудивительно, учитывая, что Варшава и Вильнюс кормят и продвигают белорусскую оппозицию за счёт государственного бюджета, а также до сих пор не признают Лукашенко президентом Белоруссии. Они сами для себя перечеркнули возможность эффективного взаимодействия с Минском», — заключил Николай Межевич.