Лукашенко заявил, что Польша устроила конфликт на границе с Белоруссией

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польша устроила пограничный конфликт с Белоруссией.
Лукашенко заявил, что Польша устроила конфликт на границе с Белоруссией
  • © РИА Новости / БЕЛТА

Во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко заявил, что «поляки отловили около 50 человек» на территории Польши, которые, «как они признались, шли в Германию».

«И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что «таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси».

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Белоруссию и Россию в миграционных проблемах на границе страны.

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