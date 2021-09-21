«Сами же и создавали атмосферу запугивания»: как Запад критикует выборы в Госдуму

ЕС выступил с критикой в адрес выборов в Госдуму, сообщив об «атмосфере запугивания» и о якобы серьёзных нарушениях. Вашингтон, в свою очередь, заявил, что не признаёт голосование «на суверенной украинской» территории. В Москве подчеркнули, что оснований для реальных претензий нет. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, именно Запад непосредственно перед выборами создавал атмосферу запугивания. По мнению экспертов, организация выборов была транспарентной и может служить примером для других государств. При этом западные страны за счёт голословных обвинений хотят сохранить курс на конфронтацию с Россией, полагают аналитики.

В ЕС раскритиковали выборы в Госдуму. Как отметил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, избирательный процесс якобы прошёл в «атмосфере запугивания».

«В преддверии этих выборов мы наблюдали атмосферу запугивания в отношении всех критических и независимых точек зрения», — утверждает он.

Стано также посетовал на якобы отсутствие независимых наблюдателей на выборах.

«Международных независимых наблюдателей не было, так что очень сложно понять, как на самом деле проводились выборы», — заявил он.

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Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС якобы получал информацию от независимых и надёжных источников о серьёзных нарушениях в ходе выборов в РФ.

Германия, со своей стороны, призвала прояснить ситуацию в связи с «серьёзными сообщениями» о нарушениях на выборах в Госдуму.

«Речь идёт о весьма серьёзных сообщениях, согласно которым имели место массовые нарушения», — цитирует Deutsche Welle официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

В Госдепе также отреагировали на проведение выборов в Госдуму. В заявлении ведомства говорится, что действия России в рамках проведения этого избирательного процесса якобы противоречат обязательствам РФ, «в том числе в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах, а также обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями». В Госдепе также заявили, что не признают проведения выборов в Госдуму на «суверенной украинской» территории.

Госдеп США

© AP Photo/J. Scott Applewhite

В свою очередь, Киев назвал выборы в нижнюю палату Федерального собрания РФ «при участии населения оккупированных территорий Украины» «нелегитимными». Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов. По его словам, Киев должен «принять ряд контрмер в отношении этих так называемых выборов».

«Взять в оперативную и следственную разработку всех организаторов и участников выборов на оккупированных территориях Украины, объявить их в международный розыск, добиваться их экстрадиции на Украину, чтобы они предстали перед украинским судом. Кроме того, принять жёсткие санкции против тех иностранцев, которые принимали участие в этих выборах в качестве наблюдателей или консультантов», — приводится его заявление на официальной странице Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

Позже украинская Служба безопасности возбудила уголовное дело из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма, сообщила пресс-служба ведомства. Как отмечается, дело заведено по статье о госизмене.

Помимо ЕС, США и Украины, выборы в Госдуму раскритиковала также Великобритания.

Кроме того, и МИД Турции сообщил, что не признаёт выборы в нижнюю палату Федерального собрания РФ, проведённые на территории Крыма.

На заявление Стано отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своём Telegram-канале она напомнила, что в России выборы в Государственную думу мониторили 245 международных наблюдателей из 59 стран, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств, тогда как на выборы в Германии направляют четырёх наблюдателей из трёх стран по линии БДИПЧ ОБСЕ.

«И это Евросоюз называет «недостаточным»! А если сравнить с четвёркой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать «чёткую оценку» выборам в Германии? Или #ЭтоДругое?» — отметила Захарова.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия» официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что именно страны Европейского союза своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов в Госдуму и угрозами введения санкций предпринимали попытки запугивания России.

«Когда нам говорят из Евросоюза относительно, ещё раз, атмосферы запугивания, то они абсолютно правы: они же и создавали на протяжении и нескольких лет, и непосредственно в преддверии наших выборов вот эту самую атмосферу запугивания», — сказала она.

Она напомнила о выпущенном 16 сентября докладе Европарламента, в котором предлагается расширить санкции против России.

«Можно ли подумать, что этот доклад был сделан на основе каких-то появившихся накануне выборов фактов? Возможно, с этим мы ещё бы смирились. Но ведь это не так», — добавила она.

«Практически неуязвимы»

Напомним, выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим избирательным процессом прошли и прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

Центральная избирательная комиссия России 21 сентября сообщила, что обработала 100% протоколов.

«Единая Россия» набрала 49,82% голосов, на втором месте КПРФ с 18,93%, на третьей позиции — ЛДПР с 7,55%. Замыкают пятёрку «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Явка на выборы в Госдуму составила более 51%. В ЦИК назвали «минимальным за всё время» количество обращений и жалоб, которые поступили в ведомство.

В Кремле позитивно оценили прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в ходе встречи с международными наблюдателями, которые следили за выборами в Госдуму, сообщил, что Россия готова к профессиональному техническому разбору «всех аспектов избирательной кампании» и нападкам на неё со стороны ряда западных стран.

«В конечном итоге мы оказываемся практически неуязвимы для реальных претензий в адрес нашей избирательной системы. Голословная шелуха вокруг этого будет навешиваться», — сказал он, подчеркнув, что «будет разыгрываться тема» отсутствия на выборах наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее ОБСЕ решила не участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму, поскольку Москва ограничила численность миссии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В МИД РФ выразили разочарование в связи с таким шагом, предпринятым «в одностороннем порядке». В ведомстве также отметили, что так и не получили «внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к Российской Федерации».

После решения ОБСЕ постпред Великобритании в этой структуре Нейл Буш заявил, что Соединённое Королевство разделяет разочарование организации в связи с тем, что введённые Москвой ограничения не позволят ей представить российским избирателям «прозрачную и авторитетную оценку предстоящих выборов в Думу».

Отреагировали на это и США. Как говорилось в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса, Вашингтон сожалеет из-за произошедшего и полностью поддерживает представителей ОБСЕ «в их принципиальной позиции относительно того, что они не смогут эффективно наблюдать за выборами в условиях таких ограничений».

Подсчёт голосов на выборах в Госдуму

© REUTERS/Evgenia Novozhenina

После этого Евросоюз накануне выборов в Госдуму утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, в котором содержится предложение не признавать результаты голосования, если Брюссель сочтёт, что оно было проведено с нарушением международных норм.

«Очернить организацию выборов»

Как заявил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, несмотря на все безосновательные нападки стран Запада и Украины, можно констатировать, что организация выборов в Госдуму была транспарентной и может служить примером при проведении аналогичных голосований в западных странах.

«Стремление Запада как-то очернить организацию выборов в России связано с тем, что эти государства не хотят девальвировать свои собственные избирательные процессы. Мы все видели, с какими колоссальными нарушениями проходили президентские выборы в США, нередко бывают нарекания и к голосованиям в европейских странах. Из заявлений западных государств понятно, что им по существу сказать нечего, но они хотят дискредитировать голосование в РФ, чтобы потом не отступать от своей линии надуманной конфронтации с Россией», — сказал эксперт.

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Схожей позиции придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В беседе с RT он отметил, что европейским структурам и Вашингтону выгодно говорить, что Россия плохо провела выборы в Госдуму.

«Это их обычная практика. Если они скажут, что РФ хорошо организовала голосование и отлично его провела, это будет означать, что Россия не так плоха, как об этом рассказывают на Западе. Но это недопустимо, ведь западные страны вводят санкции против Москвы и должны их чем-то мотивировать. На деле же заявления о якобы многочисленных нарушениях не более чем слова. Выборы в России происходили в соответствии с законодательством РФ», — сообщил аналитик.

При этом заявление украинской разведки укладывается «в дискредитационную кампанию», развёрнутую Западом, полагает Оленченко.

«На Украине сложная внутриполитическая обстановка и сложное экономическое положение, а на горизонте зима, холод, повышение цен на ЖКХ. И тут Киев надеется на известный политический приём — отвлечь внимание населения от своих ошибок и за счёт этого удержаться у власти», — заявил эксперт.

Как подчеркнул Брутер, категории граждан, перечисленные разведкой Украины, в частности жители Крыма и выходцы с востока Украины, которые получили российские паспорта, имеют полное право голосовать на выборах в Госдуму.

ЦИК демонстрирует предварительные результаты выборов в Госдуму

АГН «Москва»

© Александр Авилов

«Крым — это неотъемлемая часть России в соответствии с российской Конституцией, все жители этих территорий имеют такие же права, как и остальные граждане РФ, в том числе проживающие на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР. Украинская разведка может преследовать кого угодно и где угодно, но всё, что она будет делать на территории России, будет встречать законное противостояние Москвы. Поэтому разведчики Украины должны с осторожностью относиться к таким мероприятиям», — заметил аналитик.

Как резюмировал Брутер, страны Запада и Украина могут говорить всё что угодно, но они вынуждены будут де-факто признать результаты выборов в Госдуму.

«А всё остальное — это их внутренняя политическая кухня, которая к России и её выборам не имеет никакого отношения», — заключил эксперт.