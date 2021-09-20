Памфилова высказалась о прошедшей избирательной кампании в Госдуму

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию в Госдуму самой сложной за всё время своей работы.
Памфилова высказалась о прошедшей избирательной кампании в Госдуму
  • РИА Новости

«Если говорить о той кампании, которая прошла, если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она настолько отличается... Во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере пока я работаю. Она самой сложной оказалась», — сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в режиме видео-конференц-связи.

Глава ЦИК предположила, что сложность кампании могла быть связана в том числе с тем, что она проходила в период пандемии.

Ранее Памфилова заявила, что выборы в России состоялись.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности.

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