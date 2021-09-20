В Кремле назвали прошедшие выборы конкурентными и открытыми

Короткая ссылка
Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле назвали прошедшие выборы конкурентными и открытыми
  • РИА Новости

«Для президента, безусловно, главными были и остаются конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов, в этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 95,05% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,63% голосов, КПРФ — 19,20%, ЛДПР — 7,48%.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии России, «Справедливая Россия — За правду» набирает 7,43% голосов, «Новые люди» — 5,4%.

Также сообщалось, что явка на выборы онлайн в Москве составила 96,5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить