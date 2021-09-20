В Кремле назвали прошедшие выборы конкурентными и открытыми

Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Для президента, безусловно, главными были и остаются конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов, в этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 95,05% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,63% голосов, КПРФ — 19,20%, ЛДПР — 7,48%.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии России, «Справедливая Россия — За правду» набирает 7,43% голосов, «Новые люди» — 5,4%.

Также сообщалось, что явка на выборы онлайн в Москве составила 96,5%.