По предварительным данным после подсчёта 85% бюллетеней: пять партий проходят в Госдуму по итогам голосования

Пять партий преодолевают порог прохождения в Госдуму после подсчёта 80% протоколов. По предварительным данным, в парламент попадут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду и «Новые люди». Всего в Госдуме 450 мест, которые поровну распределяются по одномандатным округам и партийным спискам. Наряду с этим, в девяти субъектах РФ прошли выборы глав регионов.

Вечером в воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы различных уровней. На протяжении трёх суток, с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября, граждане РФ выбирали депутатов Госдумы, глав девяти субъектов и депутатов 39 региональных парламентов.

Согласно предварительным данным после обработки более 80% протоколов, победу одерживает «Единая Россия» с 49,73%. Следом идут КПРФ (19,63%), ЛДПР — 7,53%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,34%, «Новые люди» — 5,32%. Остальные девять партий не смогли преодолеть 5%-ный барьер для попадания в состав нижней палаты парламента.

RT

© Данные ЦИК

По одномандатным округам лидерство также у «Единой России», её кандидаты побеждают в 195 округах (86,67%), у КПРФ — в 15 (6,67%), у «Справедливой России» — в семи (3,12%). У ЛДПР, «Яблока», «Родины», Партии роста и «Гражданской платформы» по одному победителю в округах. Ещё в трёх побеждают самовыдвиженцы.

Напомним, что из 450 мест в Госдуме 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, оставшиеся места распределяются по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.

RT

© Данные ЦИК

Как заявил народный артист России Владимир Машков, выступая после завершения выборов в федеральном штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», россияне поверили конкретным планам народной программы, а «не красивым обещаниям конкурентов».

«Благодаря доверию и поддержке людей нам удалось добиться успеха. Уже можно сказать, что это действительно победа. Уважаемые избиратели, жители нашей огромной страны! Большое вам спасибо за поддержку», — добавил артист.

Кроме того, в единый день голосования проводились выборы глав девяти субъектов РФ. По последним данным, Рамзан Кадыров одерживает победу в Чечне, Михаил Дегтярёв — в Хабаровском крае, Вячеслав Гладков — в Белгородской области, в Туве лидирует Владислав Ховалыг, в Тверской области — Игорь Руденя, в Мордовии — Артём Здунов. Наибольшее количество голосов также набирают Алексей Дюмин (Тульская область), Олег Мельниченко (Пензенская область) и Алексей Русских (Ульяновская область).

«Делали систему голосования максимально прозрачной»

По итогам первых двух дней голосования в Общественной палате (ОП) высказались о потоке фейков о выборах. Как отметил первый зампредседателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, поток вводящей в заблуждение информации о выборах депутатов Госдумы удалось сбить 18 сентября.

По его словам, во второй день голосования фейки тоже были, но их число по сравнению с пятницей, 17 сентября, упало более чем вдвое. При этом он оценил количество случаев появления фейковой информации за всё время избирательной кампании.

«Итого за два дня голосования — около 10 тыс. фейков, или уже 15 тыс. за весь год», — цитирует Малькевича ТАСС.

Наряду с этим, в ЦИК заявили, что комиссия будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах. Вместе с тем глава комиссии Элла Памфилова признала наличие нарушений, пообещав с ними бороться.

«Для этого мы и делали эту систему максимально прозрачной, чтобы любое нарушение выходило на поверхность, чтобы всё тайное становилось явным», — рассказала Памфилова о работе системы видеонаблюдения.

Глава ЦИК также отметила, что российские регионы заявили о желании вводить у себя электронное голосование. По её словам, такая форма голосования набирает популярность.

«Я думаю, что, когда мы подведём итоги, посмотрим все плюсы, минусы и будем двигаться дальше. Уверены, что к следующим выборам гораздо больше регионов откликнутся, подготовят заявки, мы им дадим такую возможность», — сказала Памфилова.

Кандидат в Госдуму от партии «Зелёные» Сергей Зверев в беседе с RT высказался о преимуществах электронного голосования в свете пандемии коронавируса. По его словам, многие люди, опасаясь заболеть, предпочитают голосовать в режиме онлайн. Кроме того, электронное голосование поможет людям с ограниченными возможностями, отметил он.

«Существенных нарушений не зафиксировано»

Наряду с этим, в МВД вечером 19 сентября заявили, что ведомство не выявило нарушений, способных повлиять на итоги голосования. Об этом высказался начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Михаил Давыдов.

Также по теме Подсчитано 90% бюллетеней: в России завершились выборы в Госдуму В России завершилось трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которое проходило с 17 по 19 сентября. На...

По его словам, к вечеру 19 сентября с момента начала голосования поступило более 750 обращений, связанных с проведением выборов.

«На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, у нас отсутствуют. Также информации о существенных нарушениях, способных повлиять на выборы, у нас не зафиксировано», — приводит его слова Интерфакс.

При этом член ЦИК Игорь Борисов заявил, что поток негативной информации о выборах в России в западных СМИ существенно вырос в ходе текущей избирательной кампании.

«Негативная информация по мере приближения к выборам увеличилась в разы, особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационное пространство уже в переводе и на русском языке», — цитирует Борисова ТАСС.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT ситуацию с международным наблюдением за выборами, а также отказом ОБСЕ направлять наблюдателей на думские выборы в Россию. По его словам, международное наблюдение никогда не является определяющим фактором для оценки легитимности выборов.

«Это желательный фактор. Любая страна, если ей нечего скрывать (а нам совершенно точно нечего скрывать), должна приветствовать приезд в том числе зарубежных наблюдателей», — сказал Косачёв.

Сенатор отметил, что оценку выборам в любой суверенной стране дают избиратели, участники выборов и наблюдатели из этой страны. Косачёв добавил, что позиция международных наблюдателей желательна, но не является решающей.

«Мы не делаем никакой драмы из того, что какие-то из приглашённых наблюдателей, в частности, БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, к нам не приехали. В отношении этих делегаций был применён подход, который в международных отношениях называется «позитивной дискриминацией», когда предлагаются лучшие условия по сравнению со средними», — пояснил Косачёв.

Он пояснил, что «предметов для придирок» у европейской стороны не осталось, в результате чего подвергается сомнениям легитимность выборов в целом.

«Отсюда и известная одиозная резолюция Европарламента от 16 сентября, которую иначе как вмешательством в наши внутренние дела расценить невозможно, отсюда и демонстративный неприезд в нашу страну наблюдателей по линии ОБСЕ», — сказал сенатор.

Ранее Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Документ поддержали 494 парламентария, против выступили 103, ещё 72 воздержались. В нём идёт речь о рекомендации «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России» и «разработать всеобъемлющую стратегию» в отношении Москвы.

В частности, автор инициативы считает, что Брюссель должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнёрства». Также он призывает вести с Кремлём «выборочный диалог» и поддерживать «демократическое общество».