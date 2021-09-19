МИД: голосование на выборах в Госдуму в зарубежье проходит спокойно
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- РИА Новости
«Во всех странах голосование проходит спокойно, без каких-либо эксцессов. На данный момент мы удовлетворены организацией и ходом избирательной кампании за рубежом», — сказал посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович в информационном центре ЦИК, его слова приводит ТАСС.
Как сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, на выборы депутатов в Госдуму прибыли 245 официальных международных наблюдателей из 59 стран.
RT ведёт трансляцию хода голосования.