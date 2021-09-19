МИД: голосование на выборах в Госдуму в зарубежье проходит спокойно

Голосование на выборах в Госдуму на всех зарубежных участках проходит спокойно, «без каких-либо эксцессов», сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Во всех странах голосование проходит спокойно, без каких-либо эксцессов. На данный момент мы удовлетворены организацией и ходом избирательной кампании за рубежом», — сказал посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович в информационном центре ЦИК, его слова приводит ТАСС.

Как сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, на выборы депутатов в Госдуму прибыли 245 официальных международных наблюдателей из 59 стран.

RT ведёт трансляцию хода голосования.