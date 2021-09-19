На выборы депутатов Госдумы России прибыли 245 международных наблюдателей

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на выборы депутатов в Госдуму прибыли 245 официальных международных наблюдателей из 59 стран.
На выборы депутатов Госдумы России прибыли 245 международных наблюдателей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У нас есть... имеющие статус международного наблюдателя (люди. — RT), это 245 человек из 59 стран», — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.

Глава ЦИК уточнила, что они смогут посетить все избирательные участки в России, которые посчитают необходимым.

Памфилова добавила, что в страну приехало много международных экспертов, которым дана возможность познакомиться с ходом выборов в Госдуму.

Ранее Памфилова сообщала, что на работу на выборах депутатов Госдумы подали заявки порядка 500 тыс. наблюдателей.

Представитель делегации независимых иностранных наблюдателей, депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Эдмон Буше рассказал, что иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений при проведении выборов в Госдуму.

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