На выборы депутатов Госдумы России прибыли 245 международных наблюдателей
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- РИА Новости
«У нас есть... имеющие статус международного наблюдателя (люди. — RT), это 245 человек из 59 стран», — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.
Глава ЦИК уточнила, что они смогут посетить все избирательные участки в России, которые посчитают необходимым.
Памфилова добавила, что в страну приехало много международных экспертов, которым дана возможность познакомиться с ходом выборов в Госдуму.
Ранее Памфилова сообщала, что на работу на выборах депутатов Госдумы подали заявки порядка 500 тыс. наблюдателей.
Представитель делегации независимых иностранных наблюдателей, депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Эдмон Буше рассказал, что иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений при проведении выборов в Госдуму.