На выборы депутатов Госдумы России прибыли 245 международных наблюдателей

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на выборы депутатов в Госдуму прибыли 245 официальных международных наблюдателей из 59 стран.

«У нас есть... имеющие статус международного наблюдателя (люди. — RT), это 245 человек из 59 стран», — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.

Глава ЦИК уточнила, что они смогут посетить все избирательные участки в России, которые посчитают необходимым.

Памфилова добавила, что в страну приехало много международных экспертов, которым дана возможность познакомиться с ходом выборов в Госдуму.

Ранее Памфилова сообщала, что на работу на выборах депутатов Госдумы подали заявки порядка 500 тыс. наблюдателей.

Представитель делегации независимых иностранных наблюдателей, депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Эдмон Буше рассказал, что иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений при проведении выборов в Госдуму.