Посол России: коллеги из Белого дома внимательно отнеслись к сообщениям об атаках на ЦИК

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Вашингтон внимательно отнёсся к сообщениям об атаках на избирательную систему России из США и запросил у Москвы дополнительную информацию на этот счёт, рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.
Посол России: коллеги из Белого дома внимательно отнеслись к сообщениям об атаках на ЦИК
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Коллеги из Белого дома очень внимательно отнеслись к этим сообщениям и попросили сообщить по соответствующим каналам, которые у нас существуют, более конкретные данные о том, какую информацию в ЦИК получили, что за структуры, которые атаковали ЦИК или российские информационные ресурсы, которые занимаются организацией выборов», — сказал дипломат в эфире канала «Россия 24».

Как ранее сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, Центризбирком столкнулся с беспрецедентными кибератаками на свой сайт во время выборов.

По её словам, атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).

Антонов отмечал, что представители российского дипведомства обсудили в Белом доме и Госдепе претензии России о вмешательстве в российские выборы.

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