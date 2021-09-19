Памфилова заявила о мощных кибератаках на сайт ЦИК
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- РИА Новости
«У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», — сказала она в ходе обсуждения в общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.
Как сообщает ТАСС, Памфилова уточнила, что атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).
Как ранее заявил замглавы ЦИК Николай Булаев, массовые кибератаки на систему дистанционного электронного голосования и сайт Центризбиркома России совершаются практически в круглосуточном режиме.
RT ведёт трансляцию хода голосования.