Памфилова заявила о мощных кибератаках на сайт ЦИК

Центризбирком России столкнулся с беспрецедентными кибератаками на свой сайт во время выборов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», — сказала она в ходе обсуждения в общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.

Как сообщает ТАСС, Памфилова уточнила, что атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).

Как ранее заявил замглавы ЦИК Николай Булаев, массовые кибератаки на систему дистанционного электронного голосования и сайт Центризбиркома России совершаются практически в круглосуточном режиме.

RT ведёт трансляцию хода голосования.