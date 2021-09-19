В ЦИК рассказали о круглосуточных кибератаках на их ресурсы

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Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что массовые кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центризбиркома России совершаются практически в круглосуточном режиме.
В ЦИК рассказали о круглосуточных кибератаках на их ресурсы
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Специалисты докладывают, что DDoS-атаки идут практически в круглосуточном режиме в той или иной степени агрессивности, но, мне кажется, это обычная практика. Мы научились достаточно успешно с этим справляться, системы защиты справляются», — цитирует его Интерфакс.

Ранее руководитель Федерального центра информатизации при Центризбиркоме России Александр Сокольчук заявил, что за первый день голосования на выборах в Госдуму ресурсы ЦИК подверглись трём интернет-атакам с территорий других стран.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.

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