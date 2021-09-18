Три атаки на ресурсы ЦИК России из-за границы зафиксированы в первый день голосования

Руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме России Александр Сокольчук заявил, что за первый день голосования на выборах в Госдуму ресурсы ЦИК подверглись трём интернет-атакам с территории других стран.

«За 17 сентября у нас были зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа», — цитирует ТАСС слова Сокольчука на брифинге в информационном центре ЦИК.

Он отметил, что не будет называть страны, так как это спорный вопрос, в какой именно стране находились IP-адреса.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили обращения с жалобами на принуждение к голосованию.