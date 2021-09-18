Три атаки на ресурсы ЦИК России из-за границы зафиксированы в первый день голосования
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- РИА Новости
«За 17 сентября у нас были зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа», — цитирует ТАСС слова Сокольчука на брифинге в информационном центре ЦИК.
Он отметил, что не будет называть страны, так как это спорный вопрос, в какой именно стране находились IP-адреса.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили обращения с жалобами на принуждение к голосованию.