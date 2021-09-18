В ЦИК сообщили о получении обращений с жалобами на принуждение к голосованию

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили обращения с жалобами на принуждение к голосованию.
В ЦИК сообщили о получении обращений с жалобами на принуждение к голосованию
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

«По данному вопросу в ЦИК поступило на сей момент 137 обращений из 45 субъектов России. В 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определённого кандидата», — цитирует её ТАСС.

По словам Памфиловой, все указанные обращения направлены в соответствующие инстанции.

«То есть в прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что киберволонтёры Общественной палаты России за первый день голосования на выборах в Госдуму выявили примерно 7 тыс. ложных сообщений о выборах.

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