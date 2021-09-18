Общественная палата России выявила около 7 тысяч фейков за первый день выборов в Госдуму
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- РИА Новости
«За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день», — цитирует ТАСС руководителя рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александра Малькевича.
По его словам, к утру 18 сентября «накал удалось сбить».
Он отметил, что с января по сентябрь было выявлено 5 тыс. ложных сообщений о выборах.
Ранее стало известно, что явка на выборы в Госдуму в Москве, учитывая онлайн-голосование, на 08:00 мск 18 сентября превысила 23%.