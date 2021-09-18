Общественная палата России выявила около 7 тысяч фейков за первый день выборов в Госдуму

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Киберволонтёры Общественной палаты России за первый день голосования на выборах в Госдуму выявили примерно 7 тыс. ложных сообщений о выборах.
Общественная палата России выявила около 7 тысяч фейков за первый день выборов в Госдуму
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день», — цитирует ТАСС руководителя рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александра Малькевича.

По его словам, к утру 18 сентября «накал удалось сбить».

Он отметил, что с января по сентябрь было выявлено 5 тыс. ложных сообщений о выборах.

Ранее стало известно, что явка на выборы в Госдуму в Москве, учитывая онлайн-голосование, на 08:00 мск 18 сентября превысила 23%.

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