За первые сутки явка на выборы в Госдуму в Москве превысила 23%

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Явка на выборы в Госдуму в Москве, учитывая онлайн-голосование, на 08:00 мск 18 сентября превысила 23%.
За первые сутки явка на выборы в Госдуму в Москве превысила 23%
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«Так, явка онлайн-голосования — 63,1%, это 16% от числа избирателей в городе в целом. И [общая] явка в Москве — 23,07%», — цитирует ТАСС руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова.

По его словам, онлайн проголосовали 1,271 млн человек.

Он добавил, что во время онлайн-голосования функцией переголосования воспользовались 50 тыс. человек.

Ранее российский лидер Владимир Путин для голосования на выборах в Государственную думу в режиме онлайн использовал телефон одного из своих помощников.

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