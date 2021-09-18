За первые сутки явка на выборы в Госдуму в Москве превысила 23%

Явка на выборы в Госдуму в Москве, учитывая онлайн-голосование, на 08:00 мск 18 сентября превысила 23%.

«Так, явка онлайн-голосования — 63,1%, это 16% от числа избирателей в городе в целом. И [общая] явка в Москве — 23,07%», — цитирует ТАСС руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова.

По его словам, онлайн проголосовали 1,271 млн человек.

Он добавил, что во время онлайн-голосования функцией переголосования воспользовались 50 тыс. человек.

Ранее российский лидер Владимир Путин для голосования на выборах в Государственную думу в режиме онлайн использовал телефон одного из своих помощников.