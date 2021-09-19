Памфилова заявила о невозможности скрыть нарушения на выборах

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что проделанная за последние шесть лет Центризбиркомом работа позволила гарантировать, что нарушения на выборах скрыть невозможно.
Памфилова заявила о невозможности скрыть нарушения на выборах
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Можно нас ругать как угодно, но вот шестой год моих с коллегами усилий привёл к тому, что система настолько прозрачна, что всё тайное становится явным», — цитирует её ТАСС.

Она отметила что никакие нарушения «сейчас не скроешь».

При этом Памфилова подчеркнула, что не все до сих пор понимают новые реалии выборов, поэтому нарушения и продолжаются.

Ранее Памфилова призвала к увольнению главы территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае по факту нарушения на участке в Пятигорске.

Возмущение главы ЦИК вызвала запись с видеокамеры, зафиксировавшей, как неизвестный закрыл одну из камер на избирательном участке шваброй, чтобы иметь возможность проводить манипуляции с сейфами для бюллетеней.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.

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