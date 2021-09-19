Памфилова заявила о невозможности скрыть нарушения на выборах

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что проделанная за последние шесть лет Центризбиркомом работа позволила гарантировать, что нарушения на выборах скрыть невозможно.

«Можно нас ругать как угодно, но вот шестой год моих с коллегами усилий привёл к тому, что система настолько прозрачна, что всё тайное становится явным», — цитирует её ТАСС.

Она отметила что никакие нарушения «сейчас не скроешь».

При этом Памфилова подчеркнула, что не все до сих пор понимают новые реалии выборов, поэтому нарушения и продолжаются.

Ранее Памфилова призвала к увольнению главы территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае по факту нарушения на участке в Пятигорске.

Возмущение главы ЦИК вызвала запись с видеокамеры, зафиксировавшей, как неизвестный закрыл одну из камер на избирательном участке шваброй, чтобы иметь возможность проводить манипуляции с сейфами для бюллетеней.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.