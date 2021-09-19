Памфилова заявила о невозможности скрыть нарушения на выборах
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- РИА Новости
«Можно нас ругать как угодно, но вот шестой год моих с коллегами усилий привёл к тому, что система настолько прозрачна, что всё тайное становится явным», — цитирует её ТАСС.
Она отметила что никакие нарушения «сейчас не скроешь».
При этом Памфилова подчеркнула, что не все до сих пор понимают новые реалии выборов, поэтому нарушения и продолжаются.
Ранее Памфилова призвала к увольнению главы территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае по факту нарушения на участке в Пятигорске.
Возмущение главы ЦИК вызвала запись с видеокамеры, зафиксировавшей, как неизвестный закрыл одну из камер на избирательном участке шваброй, чтобы иметь возможность проводить манипуляции с сейфами для бюллетеней.
В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.
RT ведёт трансляцию хода голосования.