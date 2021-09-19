Памфилова призвала уволить председателя ТИК в Ставропольском крае

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала к увольнению главы территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Ставропольском крае по факту обнаруженного нарушения на избирательном участке в Пятигорске.

Возмущение главы ЦИК вызвала запись с видеокамеры, зафиксировавшей, как неизвестный шваброй закрыл одну из камер на избирательном участке, а в это время другие люди проводили некие манипуляции с сейфами для бюллетеней.

«Надо... уволить председателя, передать дело в правоохранительные органы... Это верх наглости», — заявила Памфилова в ходе брифинга в информационном центре ЦИК, отметив, что за этим будут «тщательно следить».

Ранее в Москве заявили об отсутствии серьёзных нарушений на выборах в Госдуму в третий день голосования.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.