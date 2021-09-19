Памфилова призвала уволить председателя ТИК в Ставропольском крае
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- РИА Новости
Возмущение главы ЦИК вызвала запись с видеокамеры, зафиксировавшей, как неизвестный шваброй закрыл одну из камер на избирательном участке, а в это время другие люди проводили некие манипуляции с сейфами для бюллетеней.
«Надо... уволить председателя, передать дело в правоохранительные органы... Это верх наглости», — заявила Памфилова в ходе брифинга в информационном центре ЦИК, отметив, что за этим будут «тщательно следить».
Ранее в Москве заявили об отсутствии серьёзных нарушений на выборах в Госдуму в третий день голосования.
В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.
RT ведёт трансляцию хода голосования.