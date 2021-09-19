В Москве заявили об отсутствии серьёзных нарушений на выборах в Госдуму в третий день голосования

Заместитель руководителя Общественного штаба, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Ольга Кириллова заявила, что голосование на выборах в Госдуму в Москве проходит без серьёзных нарушений.

«Третий день проходит в штатном режиме. Мы не видим никаких серьёзных нарушений… выборы проходят спокойно. Жалоб к настоящему времени не поступало», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве явка на выборы в Госдуму составила 36,37% на 10:00 мск 19 сентября.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.