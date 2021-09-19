В Москве явка на выборы в Госдуму составила 36,37% на 10:00 мск 19 сентября

Явка на выборы в Госдуму в Москве, учитывая онлайн-голосование, на 10:00 мск 19 сентября достигла 36,37%.

«На 10:00 мск общая явка в Москве — 36,37%», — цитирует ТАСС заявление общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Отмечается, что этот показатель уже выше, чем в 2016 году.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что общая явка на выборы в Госдуму по состоянию на 10:00 мск 19 сентября составила 35,69%.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.