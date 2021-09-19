Памфилова выступила за недельные каникулы в школах в октябре для выборов

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в октябре можно внедрить единую школьную каникулярную неделю и проводить единый день голосования в эти сроки.
Памфилова выступила за недельные каникулы в школах в октябре для выборов
  • © AP

Об этом она рассказала в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

«Вот перепись проводят в октябре. Знаете почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем. В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть. Понятно, что не во всех. Если где-то к единому знаменателю (привести. — RT)... в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю (в октябре. — RT), то можно было бы проводить (выборы. — RT) без больших потерь», — приводит ТАСС её слова.

Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком России столкнулся с беспрецедентными кибератаками на свой сайт во время выборов.

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