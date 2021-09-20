Политолог Матвейчев рассказал об особенностях избирательной кампании 2021 года

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Экс-советник Управления президента России по внутренней политике политолог Олег Матвейчев рассказал об особенностях избирательной кампании 2021 года.
Политолог Матвейчев рассказал об особенностях избирательной кампании 2021 года
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что одной из особенностей стали ковидные ограничения.

«Из-за них запрещено собирать митинги, проводить массовые мероприятия, организовывать концерты. Поэтому выборы и длились три дня. Только так можно было избежать скопления людей», — пояснил Матвейчев.

По его словам, ещё одним нововведением стало применение электронного голосования сразу в нескольких регионах.

«Люди учатся голосовать дистанционно», — добавил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы.

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