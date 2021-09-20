Политолог Матвейчев рассказал об особенностях избирательной кампании 2021 года
- РИА Новости
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что одной из особенностей стали ковидные ограничения.
«Из-за них запрещено собирать митинги, проводить массовые мероприятия, организовывать концерты. Поэтому выборы и длились три дня. Только так можно было избежать скопления людей», — пояснил Матвейчев.
По его словам, ещё одним нововведением стало применение электронного голосования сразу в нескольких регионах.
«Люди учатся голосовать дистанционно», — добавил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы.