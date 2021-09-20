Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы.
Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы
  • РИА Новости

«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России — поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию», — сказал российский лидер.

Он также выразил надежду, что депутаты Госдумы нового созыва сделают всё от них зависящее, чтобы оправдать ожидания избирателей.

Ранее Памфилова заявила, что думские выборы состоялись, явка по стране составила 51,68%.

В Кремле позитивно оценили прошедшее голосование с точки зрения конкурентности, открытости и честности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить