Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы.

«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России — поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию», — сказал российский лидер.

Он также выразил надежду, что депутаты Госдумы нового созыва сделают всё от них зависящее, чтобы оправдать ожидания избирателей.

Ранее Памфилова заявила, что думские выборы состоялись, явка по стране составила 51,68%.

В Кремле позитивно оценили прошедшее голосование с точки зрения конкурентности, открытости и честности.