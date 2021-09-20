Явка на выборы в Госдуму составила 51,68%

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Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Явка на выборы в Госдуму составила 51,68%
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Явка — 51,68%», — сообщила она.

По её словам, «это лучше, чем в прошлую кампанию».

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов на заседании в ЦИК прокомментировал выборы в Госдуму России.

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