Явка на выборы в Госдуму составила 51,68%

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

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«Явка — 51,68%», — сообщила она. По её словам, «это лучше, чем в прошлую кампанию». Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов на заседании в ЦИК прокомментировал выборы в Госдуму России.