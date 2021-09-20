В миссии СНГ прокомментировали выборы в Госдуму России

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Глава миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Госдуму Ильхом Нематов на заседании в ЦИК прокомментировал выборы в Госдуму России.
В миссии СНГ прокомментировали выборы в Госдуму России
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств приходит к выводу о том, что выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания России VIII созыва проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, соответствовали принципам проведения демократических выборов, были открытыми и конкурентными, обеспечили свободное волеизъявление граждан России», — цитирует ТАСС Нематова.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 90% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,66% голосов, КПРФ — 19,56%, ЛДПР — 7,51%. 

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы не зафиксировали правонарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах в российских регионах.

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