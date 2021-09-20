В МВД рассказали о ситуации с общественным порядком на выборах

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы не зафиксировали правонарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах в российских регионах.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования, не допущено», — приводит Интерфакс её слова.

Отмечается, что охраной правопорядка в период подготовки и проведения выборов занимались более 200 тыс. сотрудников полиции.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщили, что серьёзных нарушений на выборах в Госдуму в Москве в ходе голосования онлайн и на участках 17—19 сентября не зафиксировано.