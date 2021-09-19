В Москве на выборах в Госдуму не зафиксировано серьёзных нарушений

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В Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщили, что серьёзных нарушений на выборах в Госдуму в Москве в ходе голосования онлайн и на участках 17—19 сентября не зафиксировано.
В Москве на выборах в Госдуму не зафиксировано серьёзных нарушений
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«Все голоса на выборах-2021 в Москве приняты. Участки закрыты, система дистанционного голосования завершила работу… За все дни серьёзных нарушений в ходе электронного голосования и голосования на участках не зафиксировано», — приводит ТАСС сообщение штаба.

Ранее сообщалось, что более 1,94 млн человек приняли в Москве участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов назвал число зафиксированных нарушений с начала избирательной кампании.

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