В Москве на выборах в Госдуму не зафиксировано серьёзных нарушений
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«Все голоса на выборах-2021 в Москве приняты. Участки закрыты, система дистанционного голосования завершила работу… За все дни серьёзных нарушений в ходе электронного голосования и голосования на участках не зафиксировано», — приводит ТАСС сообщение штаба.
Ранее сообщалось, что более 1,94 млн человек приняли в Москве участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва.
Ранее начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов назвал число зафиксированных нарушений с начала избирательной кампании.