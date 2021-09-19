В МВД России назвали число зафиксированных нарушений с начала избирательной кампании
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, он заявил, что на текущий момент «значимые проблемы у нас отсутствуют».
«С начала избирательной кампании нами зарегистрировано 5,8 тыс. сообщений (о нарушениях. — RT), что почти в полтора раза меньше, чем в период проведения парламентских выборов 2016 года», — сказал он.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что проделанная за последние шесть лет Центризбиркомом работа позволила гарантировать, что нарушения на выборах скрыть невозможно.
В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.
RT ведёт трансляцию хода голосования.