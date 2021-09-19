В МВД России назвали число зафиксированных нарушений с начала избирательной кампании

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов назвал число зафиксированных нарушений с начала избирательной кампании.

Как сообщает ТАСС, он заявил, что на текущий момент «значимые проблемы у нас отсутствуют».

«С начала избирательной кампании нами зарегистрировано 5,8 тыс. сообщений (о нарушениях. — RT), что почти в полтора раза меньше, чем в период проведения парламентских выборов 2016 года», — сказал он.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что проделанная за последние шесть лет Центризбиркомом работа позволила гарантировать, что нарушения на выборах скрыть невозможно.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.