«Проявлял интерес к получению сведений о планах России в Арктике»: ФСБ раскрыла подробности задержания консула Эстонии

Консул Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, который 7 июля был объявлен российской стороной персоной нон грата, пытался получить закрытую информацию о планах России в Арктике. Об этом сообщили в ФСБ России, уточнив, что Лятте заведомо знал о закрытом характере документов. Вместе с тем МИД России объявил сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата на основании принципа взаимности. Решение было принято в ответ на высылку дипломата РФ 15 июля, о которой эстонская сторона объявила после инцидента с Лятте. В МИД РФ призвали Таллин не усложнять и без того обострённую ситуацию, подчеркнув, что дальнейшая эскалация вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам.

Консул Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, который 7 июля был объявлен российской стороной персоной нон грата, пытался получить информацию о планах России в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе центра общественных связей Федеральной службы безопасности России. В ведомстве уточнили, что Лятте был задержан при попытке получить от гражданина России материалы закрытого характера.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике», — рассказали в ФСБ.

Ведомство подчеркнуло, что консул заведомо понимал, что документы носят закрытый характер.

Напомним, о задержании «с поличным» эстонского консула ФСБ России сообщила 6 июля. В службе тогда отметили, что подобная деятельность «несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России».

Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве

РИА Новости

© Алексей Майшев

В свою очередь, в МИД Эстонии задержание Лятте назвали провокацией. Представители ведомства заявили, что в момент задержания дипломат находился «на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете».

Также по теме «При получении материалов закрытого характера»: в Санкт-Петербурге задержан эстонский консул ФСБ России сообщила о задержании в Санкт-Петербурге сотрудника генерального консульства Эстонии Марта Лятте. Из сообщения ведомства...

«Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам — членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом», — заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

После этого в МИД России была вызвана временный поверенный в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо, которой был заявлен «решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте». Консул был объявлен персоной нон грата.

«Ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В ответ МИД Эстонии пообещал выслать российского дипломата «в качестве ответной меры». Эту информацию подтвердила премьер-министр страны Кая Каллас.

15 июля эстонское внешнеполитическое ведомство объявило о высылке сотрудника дипмиссии России.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова, чтобы передать ему записку о том, что дипломат посольства России объявлен персоной нон грата», — сообщалось в заявлении ведомства.

Во вторник, 3 августа, МИД России также объявил сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата на основе принципа взаимности. Решение было принято в ответ на высылку дипломата РФ 15 июля. Посол Эстонии Маргус Лайдре был вызван в ведомство, где ему заявили решительный протест и вручили ноту.

«Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам», — заявили в МИД и подчеркнули, что призывы России «не были услышаны».

«Предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону», — говорится в пресс-релизе.

Ухудшение дипломатических отношений с Эстонией и рядом других прибалтийских стран

В апреле Россия потребовала от ряда сотрудников посольств Литвы, Латвии и Эстонии покинуть пределы страны. Таким образом Москва отреагировала на высылку российских дипломатов прибалтийскими государствами.

Напомним, перед этим внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак «солидарности» с Чехией. Рига и Таллин решили выслать по одному сотруднику российских посольств, Вильнюс — двух. Поводом для таких действий послужило выступление чешского премьер-министра Андрея Бабиша, который обвинил Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов на территории республики в 2014 году. Доказательств данного обвинения Чехия не предоставила.

В МИД РФ отметили, что власти этих трёх государств «продолжают проводить открыто враждебный курс» в отношении Москвы, прикрываясь «псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России».