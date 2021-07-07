МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

«В практике международных отношений обычно на высылку дипломата даётся симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются», — заявил ERR руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

6 июля стало известно, что в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении закрытых материалов эстонский консул Март Лятте.

Россия объявила сотрудника консульства Эстонии в Петербурге персоной нон грата.

Подробнее — в материале RT.