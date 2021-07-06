В Петербурге при получении закрытых материалов задержан консул Эстонии

В Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении закрытых материалов эстонский консул Март Лятте. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ России в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Как подчеркнули в ведомстве, подобная деятельность «не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России».

В апреле МИД объявил нежелательным присутствие на российской территории украинского консульского работника, задержанного сотрудниками ФСБ в Петербурге.