В Петербурге при получении закрытых материалов задержан консул Эстонии

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении закрытых материалов эстонский консул Март Лятте. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В Петербурге при получении закрытых материалов задержан консул Эстонии
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

«ФСБ России в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Как подчеркнули в ведомстве, подобная деятельность «не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России».

В апреле МИД объявил нежелательным присутствие на российской территории украинского консульского работника, задержанного сотрудниками ФСБ в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить