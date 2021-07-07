Россия объявила сотрудника консульства Эстонии в Петербурге персоной нон грата

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В МИД России сообщили, что в ведомство была вызвана временный поверенный в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Россия объявила сотрудника консульства Эстонии в Петербурге персоной нон грата
  • РИА Новости

Отмечается, что «российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте».

«Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов», — говорится в сообщении.

6 июля стало известно, что в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении закрытых материалов эстонский консул Март Лятте.

Подробнее — в материале RT.

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