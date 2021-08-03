Высланный эстонский консул пытался получить данные о планах России в Арктике

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В ФСБ сообщили, что консул Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, который 7 июля был объявлен персоной нон грата, пытался получить закрытую информацию о планах России в Арктике.
Высланный эстонский консул пытался получить данные о планах России в Арктике
  • Reuters

Об этом говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике», — отмечается в сообщении.

3 августа МИД России объявил сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата на основе принципа взаимности после того, как 15 июля МИД Эстонии выслал российского дипломата. В Москве призвали Таллин остановиться и не усложнять обострённую до предела ситуацию в отношениях.

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