Высланный эстонский консул пытался получить данные о планах России в Арктике

В ФСБ сообщили, что консул Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, который 7 июля был объявлен персоной нон грата, пытался получить закрытую информацию о планах России в Арктике.

Об этом говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике», — отмечается в сообщении.

3 августа МИД России объявил сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата на основе принципа взаимности после того, как 15 июля МИД Эстонии выслал российского дипломата. В Москве призвали Таллин остановиться и не усложнять обострённую до предела ситуацию в отношениях.