Россия высылает сотрудника эстонской дипмиссии на основе принципа взаимности

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МИД России объявил сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата на основе принципа взаимности после того, как 15 июля МИД Эстонии выслал российского дипломата. В Москве призвали Таллин остановиться и не усложнять обострённую до предела ситуацию в отношениях.
Россия высылает сотрудника эстонской дипмиссии на основе принципа взаимности
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В МИД России напомнили, что 7 июля консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был объявлен персоной нон грата из-за того, что «был задержан с поличным во время проведения шпионской операции».

«Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам», — заявили в МИД и подчеркнули, что, однако, призывы России «не были услышаны».

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему заявили решительный протест и вручили ноту.

«Предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону», — говорится в пресс-релизе.

15 июля Министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке российского дипломата.

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