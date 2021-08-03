Россия высылает сотрудника эстонской дипмиссии на основе принципа взаимности

МИД России объявил сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата на основе принципа взаимности после того, как 15 июля МИД Эстонии выслал российского дипломата. В Москве призвали Таллин остановиться и не усложнять обострённую до предела ситуацию в отношениях.

В МИД России напомнили, что 7 июля консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был объявлен персоной нон грата из-за того, что «был задержан с поличным во время проведения шпионской операции».

«Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам», — заявили в МИД и подчеркнули, что, однако, призывы России «не были услышаны».

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему заявили решительный протест и вручили ноту.

«Предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону», — говорится в пресс-релизе.

15 июля Министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке российского дипломата.