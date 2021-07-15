В МИД Эстонии сообщили о высылке российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке российского дипломата.

Об этом говорится на сайте эстонского МИД.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова, чтобы передать ему записку о том, что дипломат посольства России объявлен персоной нон грата», — говорится в заявлении.

7 июля сообщалось, что Министерство иностранных дел Эстонии вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.