В МИД Эстонии сообщили о высылке российского дипломата

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Министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке российского дипломата.
В МИД Эстонии сообщили о высылке российского дипломата
  • Reuters

Об этом говорится на сайте эстонского МИД.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова, чтобы передать ему записку о том, что дипломат посольства России объявлен персоной нон грата», — говорится в заявлении.

7 июля сообщалось, что Министерство иностранных дел Эстонии вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

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