Премьер Эстонии прокомментировала ситуацию с высылкой российского дипломата
- Reuters
«В практике международных отношениях принято, что если одна сторона высылает дипломатического работника, то со второй стороны следует симметричный ответ. Да, у нас тоже есть план предпринять такой шаг», — цитирует РИА Новости Каллас.
Ранее Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вышлет российского дипломата в качестве ответной меры.
6 июля стало известно, что в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении закрытых материалов эстонский консул Март Лятте.
Россия объявила сотрудника консульства Эстонии в Петербурге персоной нон грата.
Подробнее — в материале RT.