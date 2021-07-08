Премьер Эстонии прокомментировала ситуацию с высылкой российского дипломата

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что из страны будет выслан российский дипломат в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт- Петербурга.

«В практике международных отношениях принято, что если одна сторона высылает дипломатического работника, то со второй стороны следует симметричный ответ. Да, у нас тоже есть план предпринять такой шаг», — цитирует РИА Новости Каллас.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вышлет российского дипломата в качестве ответной меры.

6 июля стало известно, что в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении закрытых материалов эстонский консул Март Лятте.

Россия объявила сотрудника консульства Эстонии в Петербурге персоной нон грата.

Подробнее — в материале RT.