В эстонском МИД отреагировали на высылку дипломата из России

Министерство иностранных дел Эстонии прокомментировало решение российской стороны объявить сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата на основе принципа взаимности. Об этом сообщил ERR.

«Высылка эстонского дипломата — вызывающий сожаление шаг, который не будет способствовать двустороннему дипломатическому общению», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Эстонии.

В МИД Эстонии добавили, что тщательно взвесят свои последующие действия.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата на основе принципа взаимности после того, как 15 июля МИД Эстонии выслал российского дипломата.