«Рычаг военно-политического влияния»: почему США перенесли срок вывода войск из Афганистана

В Москве заявили, что США нарушают сроки передислокации контингента из Афганистана. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поведение Вашингтона может вызвать эскалацию конфликта и подорвать процесс мирного урегулирования в стране. Ранее Белый дом объявил, что не собирается завершать вывод войск к 1 мая, как это прописано в Дохийских договорённостях с «Талибаном»*. Новой датой ухода из республики должна стать 20-я годовщина терактов 11 сентября. В «Талибане» уже заявили, что не намерены вести какие-либо переговоры до окончательного вывода из страны всех иностранных формирований. По мнению экспертов, администрация Байдена пытается найти возможность для сохранения военного присутствия в Афганистане.

МИД РФ отметил, что Соединённые Штаты нарушают сроки вывода войск из Афганистана, зафиксированные в соглашении с «Талибаном». Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Анонсированное США намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября сего года является очевидным нарушением американо-талибского соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года и предусматривающего полный вывод войск США до 1 мая сего года. В связи с этим вызывает озабоченность возможная эскалация вооружённого конфликта в Афганистане в ближайшее время, что, в свою очередь, чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров», — сказала Захарова.

13 апреля ситуация в Афганистане стала одной из тем телефонной беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Правда, подробности разговора о положении дел в республике ни Кремль, ни Белый дом не сообщили.

«Из тактических соображений»

Напомним, в конце февраля прошлого года на переговорах в столице Катара, где расположено отделение «Талибана», спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар подписали соглашение, предусматривающее сокращение американского контингента с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней и вывод всех формирований стран — членов НАТО в течение 14 месяцев.

Таким образом, стороны условились, что до 1 мая 2021 года Соединённые Штаты должны обеспечить полную передислокацию из Афганистана оставшихся подразделений собственной армии и ВС союзных государств. При этом «Талибан» обязался не совершать нападения на иностранных военнослужащих, а также бороться с «Аль-Каидой»** и другими террористическими группировками.

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Власти США неоднократно обвиняли талибов в нарушении режима прекращения огня, однако лидеры движения объясняют свои вооружённые акции вынужденными мерами в ответ на удары американских войск.

Как пояснил в беседе с RT научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар, талибы получили большую выгоду от подписания Дохийского соглашения.

«Они заставили американцев вывести самое большое количество своих военнослужащих. Численность военных США достигла минимального уровня за весь период их пребывания на территории Афганистана. Окончательный вывод иностранных войск соответствует их интересам», — подчеркнул Нессар.

13 апреля официальный представитель катарского политического офиса «Талибана» Мохаммад Наим Вардак заявил, что лидеры движения не сядут за стол переговоров до завершения полной передислокации иностранных формирований.

«Пока с нашей родной земли не уйдут все иностранные силы, Исламский Эмират («Исламский Эмират Афганистан» — так талибы называют подконтрольную им территорию. — RT) не примет участия ни в одной конференции, предусматривающей принятие решений по Афганистану», — написал в Twitter Мохаммад Наим Вардак.

24 апреля в Стамбуле должна стартовать конференция по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. Как отметили в МИД Турции, главная цель переговоров, которые должны продлиться до 4 мая, заключается в ускорении внутриафганского диалога.

Талибы в Афганистане

AFP

© NOORULLAH SHIRZADA

Как считают эксперты, столь резкая реакция «Талибана» вызвана недавним заявлением Белого дома о переносе сроков окончательного вывода войск с 1 мая на 11 сентября 2021 года — 20-летнюю годовщину терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, после которых ВС США начали военную операцию в Афганистане против «Аль-Каиды».

«Мы будем согласовывать действия с союзниками и партнёрами по НАТО в том, что касается вывода их войск в тот же временной промежуток: начало — до 1 мая, окончание — до 20-й годовщины 11 сентября. Также мы недвусмысленно объяснили «Талибану», что любые нападения на войска США во время осуществления нами безопасного и упорядоченного вывода войск будут встречены решительным отпором», — сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.

В Белом доме пояснили существенный сдвиг дедлайна курсом на пересмотр подписанных прежней администрацией международных договорённостей, а также стремлением Байдена не допустить поспешной и плохо скоординированной передислокации, которая могла бы поставить под угрозу безопасность американских военнослужащих и их союзников. Кроме того, Вашингтон выразил намерение внимательно отслеживать террористическую активность в Афганистане.

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Вопрос о переносе финальной даты вывода ВС США из Афганистана поднимался Вашингтоном неоднократно. 25 марта на первой публичной пресс-конференции Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты не смогут выдержать сроки передислокации контингента, зафиксированные в договорённостях с талибами. По его словам, США «будет трудно» уложиться» к 1 мая, «просто исходя из тактических соображений».

В конце марта аналогичную точку зрения высказал глава комитета по вооружённым силам палаты представителей Адам Смит. По итогам консультаций с советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином он сообщил, что Пентагон не располагает ресурсами для свёртывания военного присутствия в оговоренные с «Талибаном» сроки. При этом высокопоставленный конгрессмен отметил, что талибы вряд ли согласятся на перенос дедлайна вывода войск.

«Думаю, все понимают, что с точки зрения логистики 1 мая — это слишком скоро. У нас... около 3,5 тыс. военнослужащих в Афганистане. У наших союзников — примерно 7 тыс. Невозможно вывести больше 10 тыс. солдат всего за шесть недель», — цитирует агентство Reuters Смита.

Между тем 12 апреля в интервью The Washington Post начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл рассказал, что у армейских командиров в Афганистане есть планы по передислокации войск в сжатые сроки.

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк отметил, что США сознательно отказались от выполнения своих обязательств. Также эксперт обратил внимание на то, что Соединённые Штаты приняли решение о переносе дедлайна вывода вооружённых сил без предварительных консультаций с «Талибаном».

«США дезавуировали свои же собственные соглашения, причём в одностороннем порядке, без предварительных консультаций (с талибами. — RT). Если у американцев есть объективное обстоятельство, которое не позволяет выполнить свои обязательства, то его надо было вынести на обсуждение, попытаться найти в рамках дипломатической коммуникации пути решения проблемы. В случае США этого сделано не было», — констатировал Данюк.

«Уйти, но остаться»

По информации газеты The Times, подход США к новым срокам вывода контингента разделяет руководство Великобритании. Как отмечает издание, в настоящее время в Афганистане находятся 750 солдат Соединённого Королевства и 2,5 тыс. военнослужащих Соединённых Штатов.

Отказ от выполнения заключённого в Дохе соглашения по поводу финальной даты вывода войск Лондон объясняет тем, что в своей деятельности британские подразделения привязаны к американской военной инфраструктуре.

Неоднозначная ситуация сложилась и вокруг передислокации немецких формирований. Бундесвер пообещал вывести войска, но до января 2022 года. При этом если они не будут выведены до 30 апреля, то военнослужащим будут высланы дополнительные боеприпасы и вооружение в связи с беспокойством по поводу их безопасности.

Войска коалиции в Афганистане

Reuters

© Shamil Zhumatov/Files

Более того, как сообщила в начале апреля министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в Афганистан будут переброшены дополнительные вооружения и боеприпасы.

Как считает Омар Нессар, несмотря на обещания Вашингтона, не стоит ожидать полного сворачивания иностранного военного присутствия в Афганистане. По словам эксперта, безукоризненное выполнение условий Дохийского соглашения противоречит интересам США в регионе.

«Вашингтон в любом случае думает о том, чтобы уйти, но остаться. Номинально США должны вывести ещё 2500 человек, но американские военные находятся в Афганистане, так сказать, в разных форматах. Я имею в виду ЧВК, которые фактически выполняют функции армии. Насколько я понимаю, количество бойцов частных военных компаний США не сократилось. Американцы найдут вариант, чтобы тем или иным образом сохранить военное присутствие», — утверждает Нессар.

Никита Данюк также полагает, что Соединённые Штаты ищут способ продолжить эксплуатировать достаточно развитую военную инфраструктуру, созданную за почти два десятилетия пребывания в Афганистане.

«Очевидно, что американцы во многом и тянут с выводом контингента, потому что боятся потерять важный рычаг военно-политического влияния. Не исключено, что с уходом войск Афганистан очень быстро поменяет свою геополитическую ориентацию. В целом ситуация с выводом войск — это серьёзный имиджевый удар по США, хотя мировая общественность привыкла к тому что американские солдаты, как правило, полностью не уходят», — отметил Данюк.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.