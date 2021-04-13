«В обозримой перспективе»: Путин и Байден обсудили возможность личной встречи

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние отношений между странами. Как сообщили в Кремле, президент США предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне. Кроме того, стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями, иранскую ядерную программу и ситуацию в Афганистане.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого главы государств обсудили текущее состояние отношений между странами, а также возможность проведения личной встречи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, уточнили в пресс-службе.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — говорится в заявлении.

В ходе переговоров Байден высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, а также в стабильном взаимодействии по ряду острых проблем, таких как обеспечение стратегической стабильности, контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане.

«В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», — сообщили в Кремле.

Кроме того, Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину поучаствовать в климатическом саммите, который состоится 22—23 апреля в режиме видеоконференции.

В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил подходы к политическому урегулированию, базирующиеся на минском комплексе мер.

Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся 26 января. Тогда Владимир Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Помимо этого, стороны обсудили обмен дипломатическими нотами о продлении СНВ-III, возможности сотрудничества в борьбе с пандемией, международные отношения и другие вопросы.

Обострение отношений России и США

Напомним, 17 марта посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву на консультации, чтобы определить «пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей».

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Такое решение было принято после того, как Джо Байден в ходе интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Глава Белого дома также заявил, что российский лидер «поплатится» за якобы имевшую место «кампанию влияния» на президентские выборы в США 2020 года, однако не уточнил, что именно он намерен предпринять.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отметила, что Москва заинтересована в «выправлении» отношений между странами, которые, по сути, зашли в тупик по вине Вашингтона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что высказывание американского лидера свидетельствует о его нежелании налаживать отношения с Россией. Представитель Кремля охарактеризовал текущие двусторонние отношения как «очень плохие» и напомнил, что вопрос, как их улучшить, следует задавать не Москве.

Сам Владимир Путин, комментируя слова американского коллеги, пожелал ему здоровья и обратил внимание, что многие люди склонны переносить собственные качества на других. Говоря об отношениях между Москвой и Вашингтоном, глава государства подчеркнул, что Россия будет развивать отношения с США, но в тех областях, в которых она сама заинтересована, и на тех условиях, которые считает для себя выгодными.

Помимо этого, Путин предложил Байдену провести переговоры в прямом эфире в открытой дискуссии, отметив, что это было бы интересно для народов России и США, а также для многих других стран.

«Чтобы нам не пикироваться вот так вот заочно... Мы должны продолжать отношения. И более того, сейчас я подумал вот о чём. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — заявил Путин.

В Белом доме тогда сослались на излишнюю загруженность американского президента, при этом сам Байден сообщил, что «в какой-то момент» переговорит с Путиным, но не указал конкретные даты.

Стоит отметить, что Анатолий Антонов 20 марта сообщил, что в дипмиссию поступило множество писем от простых американцев, которые «выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления» Вашингтона в адрес Москвы.

Как уточнил во вторник, 13 апреля, замглавы МИД России Сергей Рябков, возвращение Антонова зависит от готовности Вашингтона пойти на нормализацию отношений с Москвой.