В преддверии консультаций в Москве: посол России сообщил о предстоящей работе по анализу отношений с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Москве будет проведена большая работа по вопросу состояния российско-американских отношений. Об этом он рассказал перед вылетом в столицу, куда он был приглашён для консультаций. Посол уточнил, что в Москве у него запланировано несколько встреч в различных ведомствах. Антонов был вызван в Москву на фоне заявления президента Соединённых Штатов Джо Байдена, который в ходе интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Москве будет проведена большая работа по вопросу состояния российско-американских отношений. Об этом дипломат рассказал перед вылетом в российскую столицу, куда он был приглашён для консультаций.



«Предстоит большая работа, необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались», — приводит слова дипломата ТАСС.

Антонов напомнил, что российская сторона всегда подчёркивала заинтересованность в развитии двусторонних отношений с Соединёнными Штатами.

Он также не стал называть конкретные сроки своего пребывания в Москве, уточнив, что пробудет в столице столько, сколько потребуется.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул здание дипмиссии в Вашингтоне

«Запланировано несколько встреч в Москве в различных ведомствах. Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно. Но исхожу из того, что сколько надо, столько и останусь», — подчеркнул посол.

Антонов покинул дипмиссию в Вашингтоне в субботу днём по местному времени. Как сообщает РИА Новости, самолёт с дипломатом приземлился в Москве.

17 марта Анатолия Антонова вызвали в Москву на консультации, чтобы определить, какими могут быть «пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей».

Подобное решение было принято после того, как президент США Джо Байден в ходе интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Глава Белого дома также заверил, что его российский коллега «поплатится» за якобы имевшую место «кампанию влияния» на президентские выборы в США 2020 года.

После этого Владимир Путин обратился к американскому лидеру с пожеланиями здоровья, подчеркнув, что многие люди склонны переносить собственные качества на других.

«В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, из этого исходя, оцениваем его действия и даём оценку вообще», — заявил президент России.

Глава государства также предложил Джо Байдену провести переговоры в прямом эфире.

«Чтобы нам не пикироваться вот так вот заочно... Мы должны продолжать отношения. И более того, сейчас я подумал вот о чём. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — заявил Путин.

Однако в Белом доме сослались на излишнюю загруженность американского президента. При этом сам Байден после сообщил, что «в какой-то момент» переговорит с Путиным, но не указал конкретные даты.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что высказывание Байдена свидетельствует о его нежелании налаживать отношения Россией.

Вместе с тем член палаты представителей конгресса США Мэтт Гетц поиронизировал над нежеланием Байдена вступить в диалог с Путиным. По его словам, подобная беседа «не закончится, как фильм «Рокки 4». Напомним, что в этой картине 1985 года главный герой американец Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне проводит боксёрский поединок с советским спортсменом Иваном Драго, которого сыграл Дольф Лундгрен. Кинолента завершается победой американского боксёра.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «недопустимым для главы государства» заявление Байдена в адрес Путина, добавив, что российский лидер «дал роскошный ответ».

Между тем 20 марта посол РФ в США сообщил, что в дипмиссию поступило множество писем от простых американских граждан, которые «выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления» Вашингтона в адрес Москвы.

«Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений», — констатировал Антонов.