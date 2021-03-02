Ближневосточный курс: будет ли администрация Байдена поощрять сближение Израиля с арабскими странами

Посол Объединённых Арабских Эмиратов впервые в истории прибыл в Израиль, чтобы приступить к исполнению обязанностей. Дипломатические отношения между королевством и еврейским государством были установлены совсем недавно, в рамках «Авраамовых соглашений». Также связи с Израилем наладили другие страны — участницы Лиги арабских государств: Бахрейн, Марокко и Судан. Главным лоббистом этих решений стал Дональд Трамп. Его задачей было создать региональный блок для противостояния Ирану, отмечают эксперты. Новая администрация США пока менее расположена к ближневосточным монархиям. Однако эксперты не сомневаются, что Байден в итоге продолжит прежнюю политику Вашингтона на Ближнем Востоке.

Первый в истории посол Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Израиле Мухаммед аль-Хаджа прибыл 1 марта в Тель-Авив для исполнения своих обязанностей.

Дипломат был приведён к присяге в качестве посла королевства в Израиле ранее, 14 февраля. В январе израильское посольство было открыто в ОАЭ.

«Сегодня я прибыл в Тель-Авив в качестве первого посла ОАЭ в Государстве Израиль и встретился с его превосходительством Габи Ашкенази, министром иностранных дел Израиля, для обсуждения двусторонних отношений наших стран, укрепляющихся с момента подписания «Авраамовых соглашений», а также наращивания сотрудничества в различных сферах», — написал Мухаммед аль-Хаджа в Twitter.

Мухаммед аль-Хаджа привеёен к присяге в качестве посла ОАЭ в Израиле

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Как сообщает канал Al Arabiya, на встрече с израильским министром иностранных дел Габи Ашкенази в Иерусалиме Мухаммед аль-Хаджа отметил, что для него «большая честь быть первым послом ОАЭ» в Израиле, где, по его словам, он и принимающая сторона обсуждали «модель сотрудничества».

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«Моя миссия — пестовать и развивать отношения наших стран... и мы надеемся, это поможет принести мир и процветание жителям Ближнего Востока», — сказал он.

Напомним, ОАЭ и Израиль установили дипломатические отношения на церемонии в Вашингтоне 15 сентября минувшего года. Сближение состоялось в рамках так называемого Авраамова соглашения. Условием подписания документа со стороны Абу-Даби было согласие израильской стороны приостановить свою экспансию на палестинских территориях. Об этом тогда заявил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

«Объединённые Арабские Эмираты смогли добиться согласия Израиля приостановить аннексию палестинских территорий с тем, чтобы поддержать усилия по достижению двугосударственного решения», — подчеркнул министр.

Отметим, что израильское правительство ещё в ноябре ратифицировало соглашение о безвизовом режиме между Израилем и ОАЭ. В свою очередь, Абу-Даби начал в декабре выдавать туристические визы израильским гражданам.

Противоиранский союз

Налаживание отношений между Израилем и ОАЭ состоялось при активном посредничестве администрации Дональда Трампа. 13 августа 2020 года политик, занимавший в то время пост главы Белого дома, сообщил в Twitter о готовности королевства и еврейского государства подписать мирный договор. Вскоре было опубликовано заявление США, Израиля и ОАЭ о нормализации отношений между Тель-Авивом и Абу-Даби, а также аналогичное заявление о нормализации отношений между Израилем и Бахрейном.

В сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашение о нормализации отношений. Церемония состоялась в Белом доме в присутствии Дональда Трампа.

Подписание «Авраамовых соглашений» между ОАЭ, Бахрейном и Израилем в сентябре 2020 года в Белом доме

© REUTERS/Tom Brenner

Сосед и военный партнёр ОАЭ и Бахрейна Саудовская Аравия пока не спешит устанавливать дипломатические отношения с Израилем. Однако в 2020 году Эр-Рияд открыл над территорией королевства воздушный маршрут для самолётов, следующих из ОАЭ в Израиль и обратно.

Ранее, в январе 2020 года, власти Израиля разрешили своим гражданам посещать Саудовскую Аравию.

В администрации Дональда Трампа надеялись, что Эр-Рияд также присоединится к «Авраамовым соглашениям». С таким призывом выступил в октябре 2020 года Майк Помпео, занимавший тогда пост госсекретаря США. Надежду на то, что Саудовская Аравия рассмотрит возможность нормализации отношений с Израилем, глава Госдепа выразил после переговоров с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

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Вслед за ОАЭ и Бахрейном к «Авраамовым соглашениям» присоединился Судан. Об этом стало известно в октябре 2020 года. Официально Хартум объявил о нормализации отношений с израильской стороной в январе 2021 года.

Четвёртой страной из Лиги арабских государств (ЛАГ), согласившейся установить дипломатические отношения с Израилем, стало Марокко. Незадолго до этого власти США признали суверенитет страны над Западной Сахарой.

Как отмечают эксперты, одним из мотивов для сближения арабских стран с Израилем стали напряжённые отношения с Ираном.

«Этот фактор подтолкнул арабские страны к налаживанию отношений с Израилем, для которого ИРИ является ключевым противником. Однако этот шаг нескольких арабских стран внёс раскол в мусульманский мир — не все арабские государства были согласны на условия Трампа. Сегодня Сирия, Ливан, Алжир, Иран и ряд палестинских группировок продолжают противостояние с Израилем», — пояснил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Тем не менее заключение «Авраамовых соглашений» стало очень позитивным событием для Израиля, которому теперь противостоит не весь арабо-мусульманский мир, добавил эксперт.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Reuters

© Saudi Royal Cour

«Израиль обязался приостановить аннексию палестинских территорий. Пока это реализуется», — напомнил Долгов.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

«Напряжённые отношения с Ираном стали сближающим фактором для Израиля и ряда арабских стран. Что касается США, то американское руководство давно проводило такую блоковую политику, стремясь сблизить своих региональных партнёров. И США постарались сделать так, чтобы Израиль перестал быть региональным изгоем, а занял равноправное положение на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

Важный аспект американской политики

Политический соперник Трампа демократ Джо Байден во время предвыборной кампании 2020 года обещал изменить ближневосточный курс Вашингтона. Во время предвыборных дебатов политик заявлял, что в случае своей победы перестанет продавать вооружения Эр-Рияду и сделает лидеров королевства «отверженными».

После инаугурации Байден повторно анонсировал изменения в политике Вашингтона в отношении Эр-Рияда. Об этом 46-й президент США заявил в интервью Univision.

В феврале директор Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Джамаля Хашукджи в 2018 году в Стамбуле. В документе утверждалось, что журналист был убит с одобрения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Истребители F-35

© U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. Payne

После публикации Госдеп ввёл визовые ограничения для 76 граждан Саудовской Аравии, «которые подозреваются в угрожающей деятельности, направленной против диссидентов за рубежом и включающей среди прочего убийство Хашукджи».

«Несмотря на то что США по-прежнему ориентированы на поддержание отношений с Саудовской Аравией, президент Байден отчётливо дал понять, что это партнёрство должно отражать американские ценности», — говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

При этом санкции персонально против саудовского наследного принца Белый дом вводить не стал. Как объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью CNN, существуют иные «эффективные способы», и, хотя отношения США с Саудовской Аравией будут скорректированы, их сохранение отвечает американским интересам.

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Отношения между США и ОАЭ также переживают некоторый спад. Так, в январе СМИ сообщили, что администрация Байдена изучает вопрос закупок американского оружия Абу-Даби, включая поставки королевству передовых истребителей F-35. Приостановку ряда оружейных сделок подтвердили в Госдепе.

Также в начале февраля стало известно о намерении новой администрации пересмотреть решение Трампа об отмене импортных пошлин на алюминий, поставляемый из ОАЭ. Речь идёт о тарифах в размере 10%.

Впрочем, эксперты сомневаются, что администрация Джо Байдена решится серьёзно изменить ближневосточный курс США и пойти на резкие меры по отношению к региональным партнёрам.

«Палестино-израильский трек американской политики не изменится, в целом прежний курс сохранится», — отметил Александр Крылов.

Похожей точки зрения придерживается Борис Долгов. По мнению эксперта, Вашингтон продолжит следовать той линии на Ближнем Востоке, которая была заложена не одно десятилетие назад — с акцентом на партнёрство с монархиями Персидского залива и Израилем. Сближение Израиля с арабскими странами также продолжится при поддержке США, поскольку это выгодно израильской стороне и Вашингтону, считает эксперт.