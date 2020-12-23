«Волна прощальной активности»: зачем США объявили о введении санкций против российских организаций

Решение американских властей ввести ограничения на экспорт в отношении российских фирм является очередным враждебным шагом против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, можно лишь сожалеть о том, что уходящая администрация Белого дома старается напоследок «пнуть» отношения Москвы и Вашингтона. Он добавил, что Россия будет защищать свои интересы должным образом. Накануне Минторг США объявил о намерении ввести ограничения на экспорт для организаций РФ и КНР, с которыми «сопряжён неприемлемый риск военного конечного использования продукции». Как отмечают эксперты, новые рестрикции — это попытка Вашингтона создать конкурентные преимущества для своих компаний и ограничить доступ конкурентов на внешние рынки.

Намерения Соединённых Штатов ввести ограничения на экспорт в отношении российских компаний — это «очередной враждебный шаг по отношению к России». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс выхода вообще из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора», — сказал Песков.

Он также добавил, что российская сторона будет должным образом защищать свои интересы.

Накануне Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых американские власти намерены ввести ограничения на экспорт.

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«Бюро промышленности и безопасности скорректирует правила экспортного контроля, добавив новый список военных конечных пользователей, а также первую группу из 103 организаций, в числе которых 58 китайских и 45 российских компаний», — отмечается в заявлении американского ведомства.

В санкционный перечень попали в том числе Минобороны России, Служба внешней разведки, «Ростех», «Рособоронэкспорт», Объединённая авиастроительная корпорация, «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», специальный лётный отряд «Россия», а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.

Как отметил министр торговли США Уилбур Росс, с помощью этой меры «устанавливается новая процедура определения военных конечных пользователей из соответствующего перечня, призванного помогать экспортёрам выяснять, нет ли среди их клиентов таких пользователей».

«В министерстве (торговли. — RT) понимают, насколько важно использование сотрудничества с американскими и международными компаниями в противодействии усилиям Китая и России по подчинению технологий США целям своих дестабилизирующих военных программ», — говорится в заявлении американского министра.

Как уточнили в Минторге США, «список военных конечных пользователей» предполагает, что «для экспорта, реэкспорта и трансфера (внутри страны) продукции указанным в списке организациям необходима лицензия».

Министерство торговли США

AFP

© Alastair Pike

«Правительство США постановило, что с данными организациями сопряжён неприемлемый риск военного конечного использования продукции или её попадания в распоряжение военного конечного пользователя в Китае, России или Венесуэле», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что «список военных конечных пользователей» может дополняться или сокращаться.

Реакция на меры Вашингтона

На объявление Минторга США об экспортных ограничениях Вашингтона в отношении российских организаций отреагировал посол России в США Анатолий Антонов. Он заявил, что действия Вашингтона против РФ «деструктивны».

«Они не только подрывают сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу. Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают нацбезопасность США», — отметил дипломат.

Антонов также сообщил, что подобные меры американской стороны ввергают российско-американские отношения «в ещё больший кризис».

Кроме того, по его словам, «в антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса».

«Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнёрами в весьма перспективных сферах. Речь идёт о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии. Симптоматично, что в администрации подвели под категорию «нарушителей» даже предприятие, в которое вложен американский капитал. Речь о «ВСМПО-АВИСМА» — многолетнем и крупнейшем поставщике титана для аэрокосмической промышленности США», — заявил Антонов.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter назвал американские санкции «незаконными», а также «глупыми», поскольку к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, «которые таковыми не являлись и не являются».

«Например, АО «ЦНИИмаш» является головным отраслевым научным институтом, в его состав входит Центр управления полётами МКС, где постоянно находится группа специалистов NASA. Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями? Или, например, РКЦ «Прогресс», который также странным образом попал в этот санкционный список», — заявил Рогозин.

По его словам, «эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности на МКС».

3. Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС.



А потому ради сохранения нашего общего дела я требую от Правительства США эти санкции в отношении наших ... — РОГОЗИН (@Rogozin) December 22, 2020

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал планы Вашингтона ввести экспортные ограничения в отношении российских компаний, подчеркнув, что «администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности».

«Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности. Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами», — отметил Медведев.

По его словам, «эти бездоказательные ограничения просто блокируют международный товарообмен и свободу торговли, устраняют возможных конкурентов».

--- English text below --- Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые... Опубликовано Дмитрием Медведевым Вторник, 22 декабря 2020 г.

На действия Вашингтона ответили и в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что это «очередной шаг США, цель которого — навредить правилам свободной торговли и подорвать мировые промышленные и снабженческие цепочки в ущерб благосостоянию всех американцев и людей в других странах».

«Хотят нарастить долю рынка»

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, американские санкции против России и Китая — «часть конкурентной борьбы США с российскими и китайскими фирмами, играющими важную роль на мировом рынке».

«Это попытка Вашингтона создать конкурентные преимущества для своих компаний и ограничить доступ иностранных предприятий, американских конкурентов на внешние рынки», — заявил аналитик в беседе с RT.

Похожего мнения придерживается и военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин. Как пояснил он в комментарии RT, мера американской стороны — это «элемент борьбы США в сфере высоких технологий».

«Неслучайно главным объектом введённых мер являются прежде всего предприятия, производящие гражданскую продукцию в сфере двойных технологий, например гражданский авиапром. Поскольку, в отличие от чистого ВПК, такие предприятия гораздо более глобализованные, они, как правило, больше зависят от иностранных комплектующих», — заявил аналитик.

Сотрудники в одном из сборочных цехов РКЦ «Прогресс»

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

Кашин уточнил, что решение американских властей направлено в том числе против проекта гражданского среднемагистрального самолёта МС-21, который разрабатывает корпорация «Иркут», и проекта Sukhoi Superjet 100.

По словам эксперта, Вашингтон «действует сейчас в рамках экономической войны против России и Китая».

«США хотят нарастить долю рынка в области гражданского хай-тек в основном за счёт санкций против китайских компаний, поскольку рестрикции бьют по производителям электроники КНР, по производителям коммерческих беспилотников», — сообщил Кашин.

Однако при этом от санкций против Китая «серьёзно пострадает и американский бизнес», считает Кашин. По его словам, КНР для американских производителей электроники и оборудования микроэлектронной промышленности «была долгие годы ключевым рынком».

«Некоторые компании США именно в Китае получают десятки процентов своей суммарной выручки. Поэтому новые рестрикции, объявленные Минторгом Соединённых Штатов, нанесут существенный удар по их производству и показателям, который будет более болезненным также ввиду коронавирусного кризиса. Но Вашингтон ведёт свою торговую войну с таким накалом, что на данные «мелочи», видимо, не смотрит. Гораздо важнее ведь уничтожить противников и конкурентов, даже за счёт своих фирм», — отметил эксперт.

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По мнению Дудакова, намерение Вашингтона ввести экспортные ограничения против компаний РФ и КНР мотивировано ещё и тем, что «администрация Трампа явно торопится предпринять как можно больше шагов, которые сформировали бы его президентское наследие».

«Времени на это осталось очень мало. Понятно, что через месяц Трампу придётся покинуть президентское кресло. Поэтому сейчас мы будем наблюдать крайне поспешные шаги пока ещё действующего главы Белого дома во внешней политике», — сказал аналитик.

При этом Дудаков считает, что новые рестрикции США «не могут в значительной степени повлиять на развитие военно-промышленного комплекса России».

«Я не думаю, что это как-то особенно отразится на российском ВПК. Сомневаюсь, что страны, которым Россия продаёт экспортные товары, в том числе Индия и государства Ближнего Востока, будут брать во внимание американские санкции», — заявил эксперт.

Трибуна президента США

Reuters

© Hannah McKay

Кашин выступил с похожей позицией, подчеркнув, что «американские рестрикции не окажут практически никакого негативного влияния на развитие военно-промышленного комплекса России».

«Основная часть российских организаций, включённых Минторгом США в новый список, уже находятся под ограничениями Соединённых Штатов. Компании к этому давно привыкли и приспособились», — констатировал аналитик.

Дудаков со своей стороны спрогнозировал, что «санкционная политика США в отношении РФ и КНР только ужесточится» с приходом демократа Джо Байдена к власти.

«Будут приняты новые пакеты санкций. Представители Демпартии начнут «мстить» России, повторяя свои голословные тезисы о том, что якобы РФ привела Трампа к победе», — заявил эксперт.

Однако Россия и Китай «как сейчас, так и в будущем могут успешно противостоять этим недружественным шагам Соединённых Штатов», отметил Кашин.