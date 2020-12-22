В Кремле назвали пинком по двусторонним отношениям новые санкции США
- РИА Новости
«Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс вообще выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что Россия будет защищать свои интересы должным образом.
Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.
Как отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, США продемонстрировали злоупотребление понятием «национальная безопасность», а борьба с COVID-19 «не является приоритетом американских властей».