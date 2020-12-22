В Кремле назвали пинком по двусторонним отношениям новые санкции США

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Решение США ввести ограничения на экспорт в отношении российских компаний — это очередной враждебный шаг против России, заявили в Кремле. Там отметили, что из-за желания уходящей администрации страны «пнуть» отношения Москвы и Вашингтона можно только сожалеть.
В Кремле назвали пинком по двусторонним отношениям новые санкции США
  • РИА Новости

«Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс вообще выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия будет защищать свои интересы должным образом.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

Как отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, США продемонстрировали злоупотребление понятием «национальная безопасность», а борьба с COVID-19 «не является приоритетом американских властей».

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