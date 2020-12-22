Медведев: санкции США блокируют международный товарообмен

Короткая ссылка
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал планы США ввести экспортные ограничения в отношения российских компаний, которые, по мнению американского Минторга, связаны с оборонным сектором.
Медведев: санкции США блокируют международный товарообмен
  • РИА Новости

«Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности. Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Эти «бездоказательные ограничения» блокируют международный товарообмен и свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов, подчеркнул Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, США продемонстрировали злоупотребление понятием «национальная безопасность», а сделано это в угоду той части американского политического истеблишмента, который «зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии».

Он также отметил, что, «видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей».

«Ну а внешние санкции... Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю», — подытожил Медведев.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

Вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал такой шаг США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить