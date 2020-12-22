Медведев: санкции США блокируют международный товарообмен
- РИА Новости
«Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности. Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами», — написал Медведев на своей странице в Facebook.
Эти «бездоказательные ограничения» блокируют международный товарообмен и свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов, подчеркнул Медведев.
По мнению зампреда Совбеза, США продемонстрировали злоупотребление понятием «национальная безопасность», а сделано это в угоду той части американского политического истеблишмента, который «зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии».
Он также отметил, что, «видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей».
«Ну а внешние санкции... Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю», — подытожил Медведев.
Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.
Вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал такой шаг США.