Вице-премьер Борисов оценил возможные последствия санкций США для ОПК

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Вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал решение США ввести ограничения на экспорт в отношении нескольких десятков компаний из России.
Вице-премьер Борисов оценил возможные последствия санкций США для ОПК
  • © West Coast Surfer/moodboard
  • globallookpress.com

«Мы уже привыкли к этому, даже не замечаем», — сказал Борисов журналистам, отвечая на вопрос о возможных последствиях санкций для оборонно-промышленного комплекса.

Он также рекомендовал спрашивать у американской стороны, какие цели преследуют США такими действиями.

«Это у них надо спросить, они же вводили санкции, не мы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

В «Ростехе», комментируя попадание в санкционный список, заявили, что это является очередным витком недружественных действий со стороны США и дополнительным стимулом к работе.

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