В «Ростехе» прокомментировали новые санкции США

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В «Ростехе» заявили, что внесение госкорпорации в санкционный список Соединённых Штатов является очередным витком недружественных действий и дополнительным стимулом к работе.
В «Ростехе» прокомментировали новые санкции США
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации.

«Мы уже забыли, как это — жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать ещё лучше», — заявили в «Ростехе».

Отмечается, что в санкционный список попали в том числе «Ростех», Рособоронэкспорт, Объединённая авиастроительная корпорация, «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев» и другие.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, связанных с оборонным сектором, в отношении которых будут введены отношения на экспорт.

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