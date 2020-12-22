В «Ростехе» прокомментировали новые санкции США
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации.
«Мы уже забыли, как это — жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать ещё лучше», — заявили в «Ростехе».
Отмечается, что в санкционный список попали в том числе «Ростех», Рособоронэкспорт, Объединённая авиастроительная корпорация, «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев» и другие.
Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, связанных с оборонным сектором, в отношении которых будут введены отношения на экспорт.