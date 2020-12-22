Антонов назвал деструктивными новые ограничения со стороны США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что экспортные ограничения в отношении российских организаций, о которых объявил Минторг США, подрывают экономическое сотрудничество между странами.

Об этом сообщается на странице посольства России в Facebook.

«Такие действия администрации деструктивны. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу», — заявил российский посол.

По его словам, утверждения о том, что флагманы российской индустрии — научно-производственные и исследовательские институты — якобы подрывают национальную безопасность США, являются абсолютно неприемлемыми и ничем не обоснованными.

Антонов добавил, что такие шаги ввергают отношения двух стран «в ещё больший кризис». По мнению посла, выход из кризиса возможен только, если в Вашингтоне будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, связанных с оборонным сектором, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.