Антонов назвал деструктивными новые ограничения со стороны США

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что экспортные ограничения в отношении российских организаций, о которых объявил Минторг США, подрывают экономическое сотрудничество между странами.

Об этом сообщается на странице посольства России в Facebook.

«Такие действия администрации деструктивны. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу», — заявил российский посол.

По его словам, утверждения о том, что флагманы российской индустрии — научно-производственные и исследовательские институты — якобы подрывают национальную безопасность США, являются абсолютно неприемлемыми и ничем не обоснованными.

Антонов добавил, что такие шаги ввергают отношения двух стран «в ещё больший кризис». По мнению посла, выход из кризиса возможен только, если в Вашингтоне будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, связанных с оборонным сектором, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

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