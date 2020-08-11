На фоне протестов после взрыва: президент Ливана принял отставку правительства
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Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку, заявил премьер-министр страны Хасан Диаб в обращении к народу.
«Мы хотим открыть двери к национальному спасению нашей родины. Я заявляю сегодня об отставке этого правительства», — цитирует его телеканал LBCI.
По его словам, «система коррупции оказалась сильнее ливанского государства».
Диаб также заявил, что представители предыдущей власти «развернули травлю правительства и настроили против него народ».
Кроме того, по словам экс-премьера, взрыв, произошедший в порту Бейрута 4 августа 2020 года, стал следствием «коррупционной системы страны».
Отставку кабмина принял президент Ливана Мишель Аун. Вместе с тем глава государства поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
«Президент республики генерал Мишель Аун получил письменное заявление об отставке от премьер-министра Хасана Диаба сегодня в президентском дворце в Баабде», — говорится в заявлении главы государства.
Напомним, что в столице Ливана 4 августа прогремел мощный взрыв. Причиной инцидента стала детонация свыше 2,7 тыс. тонн селитры, конфискованной у нарушителей и хранившейся в порту Бейрута. В результате взрыва погибли свыше 150 человек. Повреждения городских объектов оказались столь велики, что, по разным оценкам, без жилья могли остаться свыше 300 тыс. человек.
Несколько дней спустя, 8 августа, в Бейруте начались массовые антиправительственные митинги, которые переросли в столкновения с сотрудниками полиции. Манифестанты требовали отставки кабмина, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту.
В первый день беспорядков пострадали более 70 сотрудников ливанских правоохранительных органов, один погиб.
По данным ливанских СМИ, в ходе акций протеста 8 августа демонстранты в Бейруте ворвались в здания министерств экономики и энергетики, а 9 августа — в здания министерств труда и по делам беженцев.
Выступления протестующих возобновились и 10 августа. В ходе новой волны столкновений демонстранты забрасывали представителей полиции камнями и требовали отставки правительства Ливана. По данным СМИ, незадолго до выступления премьер-министра страны, в ходе которого он заявил о сложении полномочий членов кабмина, полиция начала разгон демонстрантов.
Позднее стало известно, что ливанская армия восстановила контроль над центром Бейрута. Военные вытеснили протестующих с центральных площадей и улиц, которые прилегают к зданию парламента. При этом правоохранители применяли слезоточивый газ.
Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, требования об отставке правительства звучали и до взрыва в порту.
Напомним, массовые волнения начались в Ливане в октябре 2019 года. По всей стране прошли антиправительственные демонстрации, участники которых требовали проведения экономических реформ и настаивали на наказании политиков, замешанных в коррупции. В ноябре правительство страны во главе с Саадом Харири подало в отставку, в начале 2020 года был сформирован кабмин под руководством Хасана Диаба.
Правительство Диаба в марте объявило дефолт по выплате внешнего долга. Сложная ситуация в экономике привела к существенному подорожанию продуктов питания. По данным СМИ, в мае цены на продукты в стране выросли в среднем более чем на 50%.
«Несколько месяцев продолжались эти протесты, направленные против правительства, против того, что правительство не может разрешить достаточно длительно продолжающийся социально-экономический кризис в Ливане, прекратить снижение уровня жизни, рост безработицы. Все эти проблемы стали причиной протестных манифестаций. Этот взрыв, гибель людей и разрушения в Бейруте — они подлили масла в огонь», — сказал Долгов в беседе с RT.
Эксперт отметил, что подобные события происходили в Ливане и раньше, государство существовало без правительства на протяжении какого-то времени. Долгов не исключает, что в сложившейся ситуации могут быть заинтересованы внешние силы, которые пытаются использовать сложившийся в Ливане социально-экономический кризис в своих целях.
«Прежде всего это внешние силы, которые пытаются уменьшить влияние в Ливане шиитской общины и движения «Хезболла», союзника Ирана, и тем самым повлиять в какой-то степени и на сирийский конфликт», — полагает эксперт.